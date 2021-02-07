Оказывается, одного медикаментозного лечения мало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловском госпитале ветеранов инструкторы по лечебной гимнастике ежедневно посещают красную зону, чтобы заниматься с пациентами в реанимации. Задача — заставить больных коронавирусом дышать и двигаться, что помогает лечению и последующей реабилитации. Об этом URA.RU рассказали в госпитале. В других клиниках региона подобного опыта почти нет.

«Если пациент находится на ИВЛ, я занимаюсь с ним пассивно-активной гимнастикой: я за него делаю упражнения, а с ним мы пытаемся сгибать и разгибать конечности, — рассказал агентству инструктор по лечебной физкультуре (ЛФК) Андрей Полетаев. — Если человек уже дышит сам, мы делаем с ним дыхательную гимнастику. Если врачи разрешают ему сидеть — включаем элементы активной гимнастики в положении сидя. И каждого пытаюсь убедить в том, что это необходимо».

С теми пациентами, кто не может двигаться сам, инструктор по ЛФК Андрей Полетаев проводит «пассивно-активную гимнастику» Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам специалиста, гимнастика помогает не только для скорейшего выздоровления, но и для последующей реабилитации. «Пациент может и месяц в реанимации пролежать — получит пролежни, контрактуру (стягивание) суставов. Таких залежавшихся пациентов я потом обучаю ходить: после ИВЛ они порой не могут встать на ноги. Медикаментозное лечение обязательно, но без лечебной физкультуры оно не так эффективно: никакая таблетка не научит мышцы работать».

Кроме Полетаева, с пациентами, находящимися в реанимации, работают еще несколько инструкторов по лечебной физкультуры. Между тем, по данным агентства, в других свердловских клиниках подобных специалистов практически нет, как и оборудования. Ранее URA.RU рассказывало, что в госпитале ветеранов людям, перенесшим COVID-пневмонию, прописывают сеансы в барокамере.