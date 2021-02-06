Саакашвили предрек потерю еще двух регионов Украины

Михаил Саакашвили предупредил Украину о возможной потере двух областей Фото: depositphotos.com

Украина может потерять Мариуполь и Херсон из-за закрытия в стране оппозиционных телеканалов. Эти территории нужны России, считает бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Им надо обязательно контролировать Мариуполь и Херсон», — приводит слова Саакашвили РИА «Новости». Россияне будут готовиться к военной операции в этих районах, считает политик. Он объяснил интерес России необходимостью иметь часть территорий Украины для качественного обеспечения Крыма.

Саакашвили также считает, что шаги президента Украины Владимира Зеленского могут ухудшить ситуацию на Донбассе. Блокировка оппозиционного ТВ только подогреет войну и выведет конфликт на новый этап, считает экс-президент Грузии. Ранее он также предсказывал экономическую катастрофу на Украине.

При этом Зеленский считает, что у него были «железобетонные» причины закрыть оппозиционные каналы, отмечает телеканал 360. Ранее на Донбассе украинские силовики нарушили режим прекращения огня и обстреляли село, напоминает агентство Nation news.