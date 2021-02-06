Для внедрения в России добровольных пенсионных выплат, предлагаемых Минфином РФ, нужно менять всю пенсионную систему страны. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы России по экономической политике Сергей Калашников.

Ранее « Коммерсант » сообщил о планах Минфина РФ до конца года внести в правительство законопроект о добровольных пенсионных взносах. Согласно инициативе ведомства, граждане получат возможность софинансирования своей пенсии за счет личных взносов.

«Все, что касается добровольного софинансирования, это сама идея очень важная. Но дьявол кроется в деталях: не меняя всю пенсионную систему, ввести этот принцип для отдельной категории невозможно», — рассказал Калашников.

Депутат подчеркнул, что существующая пенсионная система в России привязана ко времени. Поэтому внедрение добровольных пенсионных выплат для людей предпенсионного возраста будет бесполезной мерой.

С Калашниковым согласен экономист, член генсовета «Деловой России» Антон Любич. По его мнению, любая система, завязанная на добровольных денежных перечислениях вместо обязательных взносов, является правильной мерой. Однако подорванная среди россиян репутация ПФР может привести к тому, что данные взносы не будут носить массовый характер. «У людей нет доверия к пенсионной системе, и я не вижу предпосылок, почему бы этому доверию вдруг возникнуть», — отметил Любич.