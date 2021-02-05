На федеральной трассе М5 «Урал» ограничили движение из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На участке с 1548 по 1796 (от границы с Республикой Башкортостан до г. Чебаркуля) автодороги федерального значения М5 „Урал“ введено временное ограничение движения», — сообщили в региональном ведомстве. Ограничение действует на грузовые автомобили массой более 12 тонн до 10 утра завтрашнего дня.

Запрет для движения грузовых автомобилей по федеральной трассе связан со сложными погодными условиями в регионе — сильным ветром, мокрым снегом и резким понижением температуры.

В соцсетях автомобилисты делятся фотографиями и видео, снятыми на трассе. В группе «ВКонтакте» «Трасса М5 Уфа-Челябинск» отмечают, что непогода фиксируется почти во всем Челябинском регионе.

Погодная ситуация в районе Бакала Группа ВКонтакте «Трасса М5 Уфа-Челябинск»

Погодная ситуация в районе Нижнего Алтяна Группа ВКонтакте «Трасса М5 Уфа-Челябинск»

Пробки в районе Аши Группа ВКонтакте «Трасса М5 Уфа-Челябинск»