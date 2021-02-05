Пять человек стали жертвами ДТП в Свердловской области

В ДТП под Нижними Сергами погибли пять человек (Архивное фото) Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU

В Свердловской области пять человек погибли в ДТП в результате лобового столкновения. Еще трое пострадали, сообщила URA.RU представитель пресс-службы Свердловского УГИБДД Евгения Бушмакина.

«Лобовое столкновение, выезд на встречную полосу. Предварительно, детей (среди пострадавших) нет. Пять человек погибли, три получили травмы. Выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются личности погибших. На место ДТП выехали руководители управления ГИБДД по Свердловской области во главе с временно исполняющим обязанности начальника Алексеем Спиридоновым», — говорит Бушмакина.

На месте аварии работает полиция, сотрудники Госавтоинспекции. ДТП произошло на заснеженной трассе неподалеку от города Нижние Серги. Медики увезли трех пострадавших в состоянии средней тяжести в Центральную городскую больницу. Участниками столкновения стали легковушки ВАЗ-2111 и Skoda.