Актриса «Улиц разбитых фонарей» раскрыла депутатскую зарплату

Анастасия Мельникова, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга зарабатывает 60 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей», актриса Анастасия Мельникова, как депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга зарабатывает 60 тысяч рублей. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц», — рассказала Мельникова. При этом, по словам артистки, она активно старается помогать нуждающимся.

Мельникова отметила, что становиться депутатом не планировала. Знакомые попросили ее о помощи, а уже позже ей предложили остаться. «Я сказала — ничего про это не знаю. Мне ответили — мы вам поможем, останьтесь. Сейчас я отдаю моральные долги стране за то, что она мне дала», — добавила она.

Ранее стало известно, что первая женщина-космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова получает пенсию размером в 50 тысяч рублей. Кроме того, 83-летняя Терешкова зарабатывает ежемесячно несколько сотен тысяч рублей.