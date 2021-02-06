Вирусологи: когда россияне смогут отказаться от масок

Вирусологи раскрыли, когда в РФ отменят масочный режим Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В РФ могут отменить масочный режим к концу весны. Об этом заявили российские вирусологи.

«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок, действительно, получится отказаться», — цитирует РБК врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зою Скорпилеву.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал ситуацию с COVID неплохой и отметил, что в этом году, возможно, стране удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны. «Если текущая ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут антиковидные меры», — полагает Аграновский.

Ранее Верховный суд РФ принял в производство иск от группы граждан к правительству РФ с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней. Ковид-диссиденты хотят добиться отмены обязательного ношения масок и введения в стране специальных ограничительных мер. Рассмотрение дела назначено на 14 апреля. К участию в разбирательстве приглашен генпрокурор РФ Игорь Краснов.