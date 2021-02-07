В России изменилась статистика смертности от коронавируса

В России может начаться третья волна коронавируса, считают вирусологи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 16 048 новых случаев коронавируса. Это на 579 меньше, чем днем ранее. За сутки умерло 432 больных — на 65 человек меньше, чем в предыдущий день. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерло — 432», — говорится в сообщении. Выздоровело 19 884 человека.

Больше всего новых зараженных в Москве (+2028). На втором месте Санкт-Петербург, там появилось 1175 новых случаев. Московская область с 923 заболевшими — на третьем месте по России. Среди регионов УрФО лидером по заболеваемости коронавирусом остается Свердловская область — 313 новых зараженных. На втором месте Пермский край (+276), на третьем — Челябинская область (+271). В ХМАО выявили 149 новых больных, в Тюменской области — 129, в Курганской области — 92. Меньше всего заболевших COVID-19 зафиксировано в ЯНАО (+62).

За все время пандемии в России выявлено 3 967 281 случай. От инфекции скончались 76 661 человек, выздоровели 3 456 210 человек.

Между тем вирусологи не исключают третьей волны COVID-19. Об этом рассказал завлабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Он отметил, что это может случиться, если в Россию придут новые штаммы заболевания. Его слова приводит деловое издание «ВЗГЛЯД».