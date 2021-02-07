Экономисты: отмена льготной ипотеки изменит цены на жилье в РФ

Цены на недвижимость повысятся, считают эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

При отмене программы льготной ипотеки под 6,5 процента, которая действует в России с апреля 2020 года и должна завершиться в июле 2021-го, вырастут цены на недвижимость. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дали экономисты Антон Любич и Никита Масленников.

«Выросли цены на жилье из-за избыточного спроса, который связан с введением льготной ипотеки. При отмене программы увеличится срок экспозиции по продаже квартир. Все это увеличит издержки застройщика, в сфере строительства сократятся рабочие места, а цены на недвижимость еще вырастут», — дал прогноз эксперт.

Он пояснил, что Центробанк своей политикой завел финансовый сектор в тупик. «Он ограничил кредитование производственного сектора и наращивал ипотеку и кредитные карты населения. Через 6 лет возникла закредитованность. Альтернатива — это не отказ от ипотеки, а возобновление кредитования производственного сектора, которое создаст новые рабочие места», — полагает Любич.

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников считает, что цены на жилье растут из-за сокращения спроса на новостройки. «70% льготных ипотечников живут во вторичном жилфонде. Так что компании, строящие новые дома, сокращают ввод жилья и повышают цены. Второй момент: ипотека хоть и льготная, но есть риск для граждан попасть в долговую ловушку», — предупредил он в разговоре с URA.RU.

Ранее ЦБ заявил о необходимости отмены льготной ипотеки. Эксперты связывают это с намерением сделать жилье доступным широким слоям населения, а не только среди обеспеченных граждан.