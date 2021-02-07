Односельчане: почему росгвардейцы убили чиновника в Дагестане

Между силовиками и чиновником был затянувшийся конфликт из-за земли Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Росгвардейцы Саламан и Сулейман Курбановы могли убить бывшего главу дагестанского села Новокули Абакара Капланова из-за их давнего конфликта. Об этом рассказали местные жители.

«Все дело было в земельном участке, который якобы семья Курбановых получила при прежнем главе сельской администрации. Но он не был официально оформлен. Братья хотели все это узаконить, но Акбар Капланов на своем посту стал этому препятствовать», — объяснил сельчанин Галиб журналистам «Московского комсомольца».

Как объяснил местный житель, даже после ухода с поста главы Новокули у Капланова остались связи, с помощью которых он продолжал препятствовать узакониванию участка братьев. В ходе затянувшегося конфликта стороны ранее уже стреляли друг в друга, преследовали, дрались, говорит другой житель села Амир.

По словам Амира, в день убийства Курбановы приехали в полицию Махачкалы, чтобы написать заявление на Капланова. Однако на момент их прибытия он уже был там, уточняет местный житель.

Стрельба в отделении полиции Махачкалы произошла 6 февраля. Подозреваемых уже задержали. Дальнейшее расследование убийства продлится два месяца, пишет деловое издание «ВЗГЛЯД».