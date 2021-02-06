В Дагестане задержаны росгвардейцы, расстрелявшие экс-главу села

Сотрудники Следственного комитета Дагестана задержали двух сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Они подозреваются в убийстве бывшего главы села, сообщается на сайте ведомства.
«Подозреваемые задержаны в порядке статьи. 91, 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Двое росгвардейцев застрелили 34-летнего бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова. Он враждовал с двумя силовиками из того же села из-за земельных вопросов. Капланов
Ранее в Дагестане сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта. Четыре члена запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Задержанные планировали совершить преступление возле одного из административных зданий силовиков.
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