06 февраля 2021

В Дагестане задержаны росгвардейцы, расстрелявшие экс-главу села

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Они выпустили в 34-летнего мужчину 38 пуль Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Следственного комитета Дагестана задержали двух сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Они подозреваются в убийстве бывшего главы села, сообщается на сайте ведомства.

«Подозреваемые задержаны в порядке статьи. 91, 92 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Двое росгвардейцев застрелили 34-летнего бывшего главу села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова. Он враждовал с двумя силовиками из того же села из-за земельных вопросов. Капланов получил 38 пуль, пишет «Царьград».

Ранее в Дагестане сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта. Четыре члена запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Задержанные планировали совершить преступление возле одного из административных зданий силовиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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