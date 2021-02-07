Жозеп Боррель выступил за введение новых антироссийских санкций после суда над блогером Алексеем Навальным Фото: пресс-служба МИД РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз может ввести очередные санкции в отношении России из-за ситуации вокруг суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза отметил, что политики ЕС обратятся к этому вопросу 22 февраля. «Мы будем обсуждать эти вопросы c министрами иностранных дел ЕС. Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого — недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», — написал Жозеп Боррель в своем блоге, его слова приводит ТАСС.

Заявление европейского дипломата появилось после его визита в Москву, где он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он пришел к выводу, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, пишет RT. «Евросоюз должен подумать о более широких последствиях» и наметить путь развития», — написал дипломат по итогам визита.