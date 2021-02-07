Минздрав РФ сократил список препаратов для лечения коронавируса

Список лекарств для лечения коронавируса стал короче Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции сокращен список возможных к назначению лекарственных средств для лечения коронавируса. Всего в списке теперь пять препаратов.

Из списка, как уточняют в ведомстве, исключен «Азитромицин». «Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: „Фавипиравир“, „Ремдесивир“, „Гидроксихлорохин“, рекомбинантный „ИФН α“, „Умифеновир“», — написано в рекомендациях. В Минздраве уточнили, что эти препараты противопоказаны беременным женщинам, пишет РИА «Новости».

Особо в министерстве подчеркнули, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Кроме того, обновлены рекомендации для медиков по лечению коронавирусных пациентов в зависимости от тяжести течения заболевания. «Добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями и хронической болезнью почек. Определены особенности диспансерного наблюдения за пациентами, перенесшими COVID-19», — добавили в пресс-службе Минздрава.

Ранее в ведомстве предупредили о риске развития туберкулеза после COVID-19, напоминает телеканал 360. При подозрении на коронавирус необходимо провести обследование и на туберкулез, сообщили в Минздраве.