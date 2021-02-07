Юрист назвал россиян, у которых будет повышение пенсии в феврале

Пенсионерам старше 80 лет учеличат размер дополнительных выплат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Повышенная пенсия с февраля ждет инвалидов всех категорий, а также ветеранов боевых действий. По словам управляющего партнера юридической компании «Позиция Права» Егора Редина, для этих категорий увеличение пенсий составит 3,8%.

Специалист уточнил, что для пенсионеров, перешагнувших 80-летний возраст, повышается фиксированная выплата, входящая в состав пенсии. «Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», — уточнил юрист в разговоре с агентством «ПРАЙМ». На повышение пенсии также могут рассчитывать пенсионеры, на попечении которых находятся иждивенцы (при одном иждивенце — прибавка составит 2 014 рублей в месяц; при двух — 4 029 рублей; при трех иждивенцах — 6 044 рублей).

Индексация пенсий положена пенсионерам, которые с октября прошлого года оставили работу. «По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти 3 месяца», — уточнил юрист.

В свою очередь в Пенсионном фонде России напоминают, что с 1 апреля 2021 года будут увеличены социальные пенсии. Они выплачиваются тем, кто не смог набрать необходимое количество пенсионных баллов и стажа, необходимых для получения страховой пенсии.