СКР вернулся к делу о загадочной смерти певицы Легкоступовой

СКР выяснит действия врачей-реаниматологов в последние минуты жизни певицы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет России начал новую проверку смерти российской певицы Валентины Легкоступовой, которая погибла в августе прошлого года. Врачи диагностировали у нее гематому головного мозга, которая и была названа основной причиной смерти. Но теперь следователи намерены проверить действия самих врачей при реанимации певицы.

Как сообщил источник « Коммерсанта », окончательные результаты о причинах смерти исполнительницы «Ягоды малины» будут подведены после завершения экспертизы, которая оценит действия врачей, боровшихся за жизнь госпожи Легкоступовой. По данным источников, реанимацию проводили так, что сломали женщине одно ребро.

В материалах проверки указывается, что Легкоступова была госпитализирована «самотеком» 6 августа прошлого года. Ее дочь Анэтта Бриль доставила певицу вместе с ее супругом в Московский научно-практический центр (МНПЦ) наркологии в состоянии алкогольного опьянения. Врачи тогда поставили госпоже Легкоступовой диагноз «психические расстройства… связанные с употреблением алкоголя». В документах они отметили, что Легкоступова злоупотребляет спиртным много лет, второй раз поступает на лечение в МНПЦ. По их словам, последний запой у нее длился около двух недель.

Только на следующий день после госпитализации певица пожаловалась на сильные головные боли, а позже впала в кому. Ее отправили в реанимационное отделение 13-й горбольницы под другой фамилией (по просьбе родственников). Пациентке поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ). А после врачи выяснили, что у нее развивалась острая субдуральная гематома головного мозга. «При ЗЧМТ нарастание отека часто идет поэтапно и поначалу возможен „светлый промежуток“, который длится от нескольких часов до нескольких суток: тогда больной может ходить, говорить и так далее, однако затем его состояние, как и в случае с певицей, резко ухудшается», — пояснили газете специалисты. Еще через несколько дней у Валентины Легкоступовой остановилось сердце, но врачи смогли вывести ее из состояния клинической смерти и срочно прооперировали, удалив отек мозга. Однако 14 августа певица скончалась.