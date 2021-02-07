В правительстве готовят программу изменения страны до 2030 года

Работу правительства в новом направлении анонсировал министр экономики Максим Решетников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В правительстве разрабатывается комплексный документ, который пропишет шаги по достижению национальных целей к 2030 году. Предполагается, что программу презентуют не позже мая этого года, когда вся страна избавится от коронавирусных ограничений.

«Стратегия до 2030 года, по сути, является, второй частью плана по достижению национальных целей», — пояснил « Коммерсанту » министр экономики Максим Решетников. Он уточнил, что если в плане определяются цели и контрольные показатели достижения национальных целей, то в разрабатываемом документе речь идет о том, какие изменения в госуправлении, экономике, инфраструктуре, соцсфере, науке и образовании нужно произвести, чтобы достижение этих целей обеспечить.

Условно работа над документом разделена на пять частей, за которые отвечают вице-премьеры и ключевые министры. Предполагается, что в составе общих проектов будут проекты с «быстрыми результатами/победами» (до конца 2021 года), «большие межведомственные задачи» (до 2023 года) и стратегические проекты (до 2030 года).