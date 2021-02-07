Вакцину «Спутник V» хотят зарегистрировать в 25 странах

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
В Российском фонде прямых инвестиций заявили об интересе к «Спутнику V» за границей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

К концу следующей недели российская вакцина от коронавируса «Спутник V» должна быть зарегистрирована в 25 странах. Это сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину [„Спутник V“]», — цитирует ТАСС Дмитриева. Глава РФПИ подчеркнул, что отечественный препарат уже одобрили 19 регуляторов.

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 года. Британские ученые подтвердили эффективность препарата. А иностранные журналисты назвали «Спутник V» главным научным прорывом России. В Европе также призывают отбросить предубеждения и при необходимости закупать препарат из РФ.

Хотя в первые месяцы после регистрации вакцину критиковали. В частности, блогер Алексей Навальный. Это стало главной темой на официальном TikTok-канале МИДа России. В своих роликах ведомство разоблачает блогера. Телеведущая Ксения Собчак уже обратила внимание, что со «Спутником V» МИД зашел в TikTok с козырей, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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