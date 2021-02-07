В Минздраве РФ раскрыли особенности вакцинации диабетиков

Пациентам с сахарным диабетом, не имеющим противопоказаний против какого-либо компонента вакцины, следует привиться от коронавируса. Об этом журналистам заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
«ФГБУ „НМИЦ эндокринологии“ Минздрава России рекомендует проведение вакцинации от COVID-19 больным сахарным диабетом 1 и 2 типа, с другими, более редкими вариантами диабета (кроме гестационного), с соблюдением противопоказаний и правил осторожности», — цитирует Мокрышеву РИА «Новости». По ее словам, вакцинацию можно проводить при отсутствии медицинских противопоказаний и острых осложнений болезни, таких как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз и тяжелая гипогликемия.
Ранее главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова назвала, кому противопоказана вакцина от коронавируса. В частности, биолог не рекомендовала ставить прививку при острых респираторных заболеваниях и положительном тесте на COVID-19, передает телеканал 360.
Иммунолог Николай Крючков заявил, что формированию иммунитета после вакцинации от коронавируса может помешать лекарственная терапия, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях. При этом коронавирус можно спутать с аллергией, уточняет «
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