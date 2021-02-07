07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

На Челябинскую область надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз, зима. Челябинск, снег, холод, зима, погода, смог, климат, мороз, туман, метеоусловия
После оттепели челябинцев ожидают снег и заморозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшую неделю ожидаются сильные морозы и метели. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 8 по 12 февраля в Челябинской области ночью ожидаются морозы до 27 градусов ниже нуля. Дневные температуры составят от 14 до 22 градусов мороза», — сообщили синоптики сайта «Гисметео».

Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшие осадки. Ветер западный порывами до 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление к 12 февраля будет постепенно повышаться и составит 752 мм ртутного столба.

К 13 и 14 февраля погода улучшится: днем челябинцев ожидают комфортные 3-4 градуса мороза, ночью до 6-13 градусов ниже нуля. Существенных изменений атмосферного давления не прогнозируется.

На минувшей неделе в регион пришла оттепель, дневные температуры составили 3-5 градусов ниже нуля. На 6 и 7 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение: температура воздуха резко понизилась до 20 градусов мороза. Кроме того, порывы ветра в области достигали 25 метров в секунду.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...