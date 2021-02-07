На Челябинскую область надвигаются морозы

После оттепели челябинцев ожидают снег и заморозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ближайшую неделю ожидаются сильные морозы и метели. Об этом сообщают синоптики сайта «Гисметео».

«С 8 по 12 февраля в Челябинской области ночью ожидаются морозы до 27 градусов ниже нуля. Дневные температуры составят от 14 до 22 градусов мороза», — сообщили синоптики сайта «Гисметео».

Синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшие осадки. Ветер западный порывами до 15-17 метров в секунду. Атмосферное давление к 12 февраля будет постепенно повышаться и составит 752 мм ртутного столба.

К 13 и 14 февраля погода улучшится: днем челябинцев ожидают комфортные 3-4 градуса мороза, ночью до 6-13 градусов ниже нуля. Существенных изменений атмосферного давления не прогнозируется.

На минувшей неделе в регион пришла оттепель, дневные температуры составили 3-5 градусов ниже нуля. На 6 и 7 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение: температура воздуха резко понизилась до 20 градусов мороза. Кроме того, порывы ветра в области достигали 25 метров в секунду.