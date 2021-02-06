После дождей в уральские регионы пришли морозы и метели

В регионах УрФО прогнозируют морозы до -31 градуса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Оттепель в регионах Уральского федерального округа сменилась резким похолоданием. По прогнозам синоптиков, с 7 февраля и всю следующую неделю в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, в Пермском крае, ХМАО и на Ямале ожидаются морозы до -31 градуса, а также метели.

В Свердловской области заморозки после дождей начались с ночи воскресенья. «Ночью и в первой половине дня 7 февраля на территории ФГБУ „Уральское УГМС“ ожидается резкое понижение температуры воздуха до минус 12-17 градусов, на севере — минус 19-24 градусов, на крайнем севере — до минус 31 градуса. На дорогах гололедица. В Свердловской области очень сильный снег, метель при порывах ветра 15-20 м/с», — сообщают в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К утру 7 февраля температура воздуха в Пермском крае опустилась до -15 градусов. По прогнозам Гис-центра ПГНИУ, к вечеру в краевой столице похолодает до -20 градусов, северо-западных районах — до -24 градусов. В Челябинской области с воскресенья также ожидаются заморозки. К среде синоптики обещают до -32 градусов в регионе. Из-за неблагоприятных погодных условий на областной трассе М5 «Урал» ограничили движение. В Тюменской области в течение воскресенья похолодает до -16 градусов. Заморозки сопровождаются гололедицей. В Курганской области к утру 7 февраля столбики термометров опустились до -20 градусов. На дорогах из-за тумана снизилась видимость, поэтому в ГИБДД советуют аккуратно управлять автомобилями, пишет « Царьград ».

Температура в регионах УрФО опускается из-за поступления холодной воздушной массы с Ямала. 7 февраля там прогнозируются неблагоприятные погодные явления, связанные с усилением ветра, местами по всему округу порывы ветра ночью 16-21 метра в секунду, днем 19-24 метров секунду. В ХМАО ночью похолодало до -25 градусов, в течение дня потеплеет до +1. Также в округе сохранится метель.