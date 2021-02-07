МЧС назвало число пострадавших от пожара в высотке Екатеринбурга

Спасатели продолжают проверять здание и эвакуировать находящихся внутри Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

От пожара в многоэтажном офисном центре на улице Белинского в Екатеринбурге пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

«Два человека получили отравление продуктами горения», — говорится на официальном сайте ведомства в регионе. Отмечается, что пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели продолжают проверять здание и эвакуировать находящихся внутри. Уже спасены 23 человека.

Региональное МЧС увеличило число работников, выехавших на пожар. На место прибыли 63 человека, которые задействовали 14 единиц техники.

Пожар в высотке начался в 07:08 часов по местному времени. Причиной возгорания стало воспламенение электрощитов в здании. Огонь охватил девять этажей.