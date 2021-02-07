У курганцев резко вырос долг за ЖКХ из-за несуществующих жильцов

Несуществующие жильцы появились в квитанциях на оплату вывоза мусора (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

У жительницы Кургана появился долг за вывоз мусора за 14 месяцев. По ее словам, долг возник из-за вписанного в квитанцию несуществующего жильца. Об этом она рассказала на портале «Обратись».

«Приходят платежные документы с увеличением количества проживающих и перерасчета в виде долга за 14 месяцев», — написала жительница микрорайона Утяк. По ее словам, в компании «Чистый город» ей ответили, что им из общедоступных источников поступили сведения о таком количестве жильцов.

Она отметила, что похожие квитанции приходили и другим курганцам. Один из жителей Кургана рассказал URA.RU, что в январе столкнулся с аналогичной ситуацией.

«Предоставление данных, необходимых для начисления платы за услугу по обращению с ТКО является непосредственной обязанностью потребителей услуги», — объяснили в компании «Чистый город». Представители регоператора, отвечающего за вывоз мусора, добавили, что компания имеет право получать данные о собственниках из открытых официальных источников, если жильцы не предоставляют необходимые сведения.

Представители городского департамента ЖКХ добавили, что МКУ «Жилищная политика» не может предоставить персональные данные регоператору. Справку о зарегистрированных гражданах могут получить только собственники дома или люди, зарегистрированные в нем.

Ранее общественные организации Шадринска получили претензии от «Чистого города» по поводу долгов. Представитель организаций уверен, что компании не должны платить, так как не ведут коммерческую деятельность.