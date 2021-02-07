07 февраля 2021
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05 февраля 2021

В Кургане половину кафе отдают даром

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, летнее кафе
Курганский предприниматель из-за конфликта отдает бизнес бесплатно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане предприниматель, который владеет половиной кафе на федеральной трассе, отдает его бесплатно. Причина — конфликт с партнером. Информация размещена на сайте Avito.

«В кафе два собственника. Я свою половину дарю, из принципа не подарю ее второму собственнику. Второй сособственник просит за свою половину 1 700 000 рублей», — указано в объявлении.

Кафе находится на федеральной трассе, на выезде из Кургана. Земля в аренде на 49 лет (осталось 40 лет). Ее можно выкупить в собственность и строить комплекс. В кафе есть всё необходимое оборудование для работы, во внутреннем дворе кафе летняя зона с кабинками, отопление — котёл на твердом топливе, указано в информации.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане из-за пандемии массово распродают кафе. Оборот организаций общественного питания в Курганской области за 10 месяцев 2020 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Специалисты объясняют такое падение ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Курганский предприниматель отдает бизнес бесплатно
Скрин с сайта Avito

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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