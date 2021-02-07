В ХМАО рекордно сократилось число заразившихся коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 140 человек. Это самый низкий показатель начиная с 24 сентября. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 140 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — добавили в оперштабе. По городам и районам новые случаи заражения распределились так:
- Сургут — 40;
- Нефтеюганск — 13;
- Нижневартовск — 10;
- Нефтеюганский район — 10;
- Ханты-Мансийск — 9;
- Мегион — 7;
- Югорск — 7;
- Советский район — 6;
- Нягань — 5;
- Радужный — 5;
- Октябрьский район — 5;
- Покачи — 4;
- Белоярский район — 4;
- Нижневартовский район — 4;
- Сургутский район — 4;
- Березовский район — 3;
- Когалым — 1;
- Урай — 1;
- Кондинский район — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 145 человек, за весь период пандемии — 46 110 югорчан.
Ране URA.RU писало, что в ХМАО снизился темп распространения коронавируса. Тогда скорость распространения инфекции снизилось до — 0,85.
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