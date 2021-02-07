В ХМАО рекордно сократилось число заразившихся коронавирусом

В ХМАО рекордное снижение заразившихся COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 140 человек. Это самый низкий показатель начиная с 24 сентября. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 140 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — добавили в оперштабе. По городам и районам новые случаи заражения распределились так:

Сургут — 40;

Нефтеюганск — 13;

Нижневартовск — 10;

Нефтеюганский район — 10;

Ханты-Мансийск — 9;

Мегион — 7;

Югорск — 7;

Советский район — 6;

Нягань — 5;

Радужный — 5;

Октябрьский район — 5;

Покачи — 4;

Белоярский район — 4;

Нижневартовский район — 4;

Сургутский район — 4;

Березовский район — 3;

Когалым — 1;

Урай — 1;

Кондинский район — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 145 человек, за весь период пандемии — 46 110 югорчан.

Ране URA.RU писало, что в ХМАО снизился темп распространения коронавируса. Тогда скорость распространения инфекции снизилось до — 0,85.