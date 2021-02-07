07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

В ХМАО рекордно сократилось число заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицинский работник, больница, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО рекордное снижение заразившихся COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 140 человек. Это самый низкий показатель начиная с 24 сентября. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 140 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 19 зафиксирована пневмония, у 5 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — добавили в оперштабе. По городам и районам новые случаи заражения распределились так:

  • Сургут — 40;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Нижневартовск — 10;
  • Нефтеюганский район — 10;
  • Ханты-Мансийск — 9;
  • Мегион — 7;
  • Югорск — 7;
  • Советский район — 6;
  • Нягань — 5;
  • Радужный — 5;
  • Октябрьский район — 5;
  • Покачи — 4;
  • Белоярский район — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Сургутский район — 4;
  • Березовский район — 3;
  • Когалым — 1;
  • Урай — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

Состояние 87 пациентов тяжелое, 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 53,17%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 688 человек (3 человека за сутки). За сутки излечились 145 человек, за весь период пандемии — 46 110 югорчан.

Ране URA.RU писало, что в ХМАО снизился темп распространения коронавируса. Тогда скорость распространения инфекции снизилось до — 0,85.

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