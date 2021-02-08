Депутат Госдумы сообщил о задержании коллеги

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Полиция задержала депутата от КПРФ Николая Бондаренко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Правоохранители задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

«Полиция задержала Николая Бондаренко», — написал Рашкин в своем Twitter. Бондаренко является депутатом Саратовской областной думы от КПРФ. Полиция забрала телефон у депутата, но тот успел сообщить своему коллеге о случившемся. Причина задержания не уточняется.

Ранее Бондаренко прописал себе диету, в рамках которой питался на 3,5 тысячи в месяц, так как в его регионе такой была цена продуктовой корзины россиянина. Из-за этого у депутата возникали проблемы со здоровьем. У него начались проблемы с почками и снизился уровень гемоглобина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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