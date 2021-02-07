07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

Экс-спикера думы Нового Уренгоя назначили главой департамента. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Аввакумова пробыла спикером гордумы менее трех месяцев Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший председатель городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Марина Аввакумова официально назначена главой департамента образования. Должность оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода на повышение Михаила Терещенко.

«Марина Аввакумова назначена начальником департамента образования администрации города», — говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии. Назначения чиновницы ждали с начала декабря, когда Аввакумова сложила полномочия «в связи с переходом на муниципальную службу».

Источники URA.RU несколько раз подтверждали, что городской департамент образования возглавит именно Аввакумова, занимавшая пост директора средней школы №3. С 2015 года педагог включилась в политическую жизнь города, став депутатом, а после ухода на пенсию спикера гордумы Ирины Груздевой была избрана председателем городского собрания.

Прежний глава департамента образования Михаил Терещенко с ноября 2020 года занял пост заместителя главы Нового Уренгоя по социальной политике. В настоящее время в команде мэра Андрея Воронова остается вакантной должность еще одного заместителя — по экономике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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