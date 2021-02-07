Марина Аввакумова пробыла спикером гордумы менее трех месяцев Фото: пресс-служба администрации Нового Уренгоя

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший председатель городской думы Нового Уренгоя (ЯНАО) Марина Аввакумова официально назначена главой департамента образования. Должность оставалась вакантной с ноября прошлого года после ухода на повышение Михаила Терещенко.

«Марина Аввакумова назначена начальником департамента образования администрации города», — говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии. Назначения чиновницы ждали с начала декабря, когда Аввакумова сложила полномочия «в связи с переходом на муниципальную службу».

Источники URA.RU несколько раз подтверждали, что городской департамент образования возглавит именно Аввакумова, занимавшая пост директора средней школы №3. С 2015 года педагог включилась в политическую жизнь города, став депутатом, а после ухода на пенсию спикера гордумы Ирины Груздевой была избрана председателем городского собрания.

Прежний глава департамента образования Михаил Терещенко с ноября 2020 года занял пост заместителя главы Нового Уренгоя по социальной политике. В настоящее время в команде мэра Андрея Воронова остается вакантной должность еще одного заместителя — по экономике.