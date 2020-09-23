В думе крупнейшего города ЯНАО врач уступил пост спикера педагогу

Марина Аввакумова с 2002 года руководит школой №3 Нового Уренгоя Фото: стоп-кадр видео, YouTube

На состоявшемся 24 сентября первом заседании думы Нового Уренгоя (ЯНАО) депутаты выбрали спикера. Народные избранники путем тайного голосования отдали большинство директору школы №3 Марине Аввакумовой. Ей уступил Андрей Леус, работающий завотделением хирургии в Новоуренгойской ЦГБ.

Всего было изготовлено 25 бюллетеней, 23 выдано депутатам для голосования. «По итогам тайного голосования за Аввакумову Марину Николаевну проголосовал 21 человек», — прозвучало на заседании горсовета.

Заместителем председателя думы стал Вячеслав Григорьев, уже 15 лет работающий в совете депутатов Нового Уренгоя. Он совмещает депутатскую деятельность с работой в ООО «Газпром добыча Уренгой».

Ранее URA.RU рассказывало, что экс-председатель гордумы Ирина Груздева, совмещавшая политическую деятельность с работой главного врача Новоуренгойской ЦГБ, сложила полномочия за день до выборов. Практически одновременно она приняла решение уволиться из горбольницы в связи с выходом на пенсию.

Между тем, 24 сентября в Салехарде состоялось первое заседание депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Пост спикера получил Сергей Ямкин, его заместителями стали Алексей Ситников, Виктор Казарин и Наталия Фиголь