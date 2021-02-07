07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

В ЯНАО московский бизнесмен открыл сеть подпольных казино

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в подпольное казино. Екатеринбург, азартные игры, казино, игровые автоматы
Московская фирма держала в ЯНАО два подпольных казино Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московский предприниматель открыл в Тарко-Сале две точки подпольного игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба УМВД ЯНАО.

«В октябре 2020 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Пуровскому району выявили и задокументировали факты незаконной организации и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны по двум адресам в городе Тарко-Сале», — говорится в отчете ведомства.

Полицейские установили, что игорный бизнес принадлежит московской фирме. Организацию признали виновной в незаконной организации и проведении азартных игр, и оштрафовали на 800 тыс. рублей с конфискацией игровых терминалов. В УМВД ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать дело.

Ранее URA.RU сообщало, что житель ЯНАО дважды открывал нелегальное казино в одном месте. В начале 2019 года силовики закрыли бизнес мужчины, но спустя несколько месяцев ямалец закупил игровые компьютеры и открыл казино на том же самом месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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