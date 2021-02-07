Полпред Якушев встретился с губернатором Тюменской области Моором

Полпред Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В ходе встречи чиновники обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса и уровень безработицы в регионе.

«В Тюменской области снижается заболеваемость COVID-19. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано», — отметил полпред Якушев.

Губернатор Моор рассказал полпреду о том, что в Тюменской области постепенно снижаются темпы заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, в регионе продолжают держать запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19. Чиновники также обсудили ситуацию на рынке труда. Моор уточнил, что уровень безработицы на сегодняшний в процентном соотношении близок к значению 2,7%.

«По прогнозам, безработица будет снижаться, но медленней, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей», — заявил губернатор Моор в ходе беседы.

Ранее агентство писало о том, что полпред Владимир Якушев проведет серию рабочих поездок в регионы УрФО. Помимо встречи с главой региона Александром Моором, Якушев проведет совещание с руководителями правоохранительных структур. Отдельно планируется обсуждение подготовки к избирательным кампаниям 2021 года в Тюменской области.