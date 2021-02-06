Полпред Якушев приедет к губернатору Моору на следующей неделе

Владимир Якушев запланировал визит в Тюмень в начале следующей недели Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Встреча полномочного представителя президента РФ по УрФО Владимира Якушева с главой Тюменской области Александром Моором состоится 8 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Полпред Владимир Якушев продолжает серию рабочих поездок в регионы УрФО. В понедельник, 8 февраля, он будет работать в Тюмени», — сообщил собеседник URA.RU. Помимо встречи с главой региона Александром Моором, Якушев проведет совещание с руководителями правоохранительных структур. Отдельно планируется обсуждение подготовки к избирательным кампаниям 2021 года в Тюменской области.

Ранее встречу Якушева с главой региона анонсировали в информцентре аппарата полпредства. До этого полпред в ходе двухдневного визита посетил ряд социальных объектов Челябинской области.