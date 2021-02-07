В ХМАО жители дачного объединения заплатили за свет в три раза больше, чем в прошлом месяце Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Жители СНТ «Самаровское» (Садоводческое некоммерческое товарищество) под Ханты-Мансийском заплатили за электричество по повышенному тарифу. Сумма выросла в три раза, по сравнению с прошлым месяцем. Об этом URA.RU рассказал житель СНТ.

«Мы собрали деньги с каждого участка, пошли в „Газпром Энергосбыт Тюмень“ и заключили договор на поставку электричества для всего СНТ. „Газпром Энергосбыт“ нас принял за межселенную территорию и применил повышенные тарифы. За прошлый месяц мы заплатили 6 тысяч рублей, сейчас больше 19 тысяч рублей. Кто-то за электричество заплатил 24 тысячи, кто-то 12, у кого вообще 36 тысяч вышло», — рассказал житель СНТ «Самаровское» корреспонденту URA.RU.

Во время онлайн-встречи жителей Ханты-Мансийска с губернатором ХМАО Натальей Комаровой первый заместитель руководителя региональной службы по тарифам Алексей Власов заявил, что изменений в тарифах не было. И предположил, что компания «Газпром Энергосбыт Тюмень» по ошибке начисляла суммы по сниженным тарифам. Однако СНТ не входит ни в одну из льготных категорий. Комарова поручила как можно быстрее разобраться с этой проблемой. «Проблема уже настолько подпирает, что не принимать решение уже просто нельзя. Фиксирую поручение со сроками и составом», — заключила Комарова. В пресс-службе «Газпром Энергосбыт Тюмень» пообещали подготовить ответ на запрос агентства и объяснить причины повышения тарифа. На момент публикации ответ не получен.

В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту URA.RU рассказали, что уже ведется работа с юристами. Они рассматривают возможность расширения границ города и включение ближайших дачных товариществ в черту города. Это позволит дачным товариществам рассчитывать тариф с понижающим коэффициентом.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поднимут цены на капремонт. Минимальный размер взноса за капремонт уже в этом месяце увеличат на 4,1%.