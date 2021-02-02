В ХМАО поднимут цены на капремонт

В ХМАО увеличили стоимость минимального взноса за капитальный ремонт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО увеличат минимальный размер взноса за капремонт на 4,1%. Стоимость услуги изменилась впервые за все время действия программы капремонта (с 2014 года), однако теперь будет индексироваться каждый год. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе фонда капитального ремонта ХМАО.

«В Ханты-Мансийском автономном округе, в соответствии с приказом окружного департамента ЖКК и энергетики, увеличен размер взноса на капремонт. Решение об увеличении взноса в 2021 году на 5,4% было принято еще в 2019 году. Однако в связи с пандемией было принято решение поднять взнос только на 4,1%. Платежки с новыми суммами югорчане получат в начале февраля», — объяснили в пресс-службе.

В фонде добавили, что цена капремонта выросла из-за подорожавших более чем на 20% в период пандемии строительных материалов. «Для примера, увеличение платы по взносам на капитальный ремонт за квартиру площадью 60 кв. м. вырастет на 40 рублей в месяц», — пояснили в фонде.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО в 2021 году подорожают коммунальные услуги. В июле 2021 года цена за коммунальные услуги поднимется на 5,4%.

Таблица увеличения платы по взносам на капитальный ремонт Югорского фонда капитального ремонта