Кремль раскрыл детали встречи Путина с лидерами думских фракций

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин пообщается с политиками по видеосвязи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин в скором времени проведет встречу с лидерами парламентских фракций, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с прессой он ответил URA.RU, что мероприятие пройдет по видеосвязи. В частности, на нем будут обсуждаться выборы в Госдуму-2021.

«Действительно, мероприятие готовится. Оно будет достаточно скоро. Мы сообщим о точной дате, не будем заблоговременно анонсировать», — сказал Песков. Он добавил, что готовящаяся встреча — это «продолжение регулярной практики» общения Путина с лидерами думских фракций. «Планируется ВКС. Очевидно, что будет год парламентских выборов, идет подготовка. Все фракции готовятся к выборам», — добавил Песков.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев ранее сообщил, что президент Путин в ближайшие две недели встретится с главами думских фракций. По его словам, ориентировочная дата — 18 февраля. В предыдущий раз Путин общался с лидерами думских фракций в октябре 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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