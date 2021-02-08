Кремль раскрыл детали встречи Путина с лидерами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин в скором времени проведет встречу с лидерами парламентских фракций, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с прессой он ответил URA.RU, что мероприятие пройдет по видеосвязи. В частности, на нем будут обсуждаться выборы в Госдуму-2021.
«Действительно, мероприятие готовится. Оно будет достаточно скоро. Мы сообщим о точной дате, не будем заблоговременно анонсировать», — сказал Песков. Он добавил, что готовящаяся встреча — это «продолжение регулярной практики» общения Путина с лидерами думских фракций. «Планируется ВКС. Очевидно, что будет год парламентских выборов, идет подготовка. Все фракции готовятся к выборам», — добавил Песков.
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев ранее сообщил, что президент Путин в ближайшие две недели встретится с главами думских фракций. По его словам, ориентировочная дата — 18 февраля. В предыдущий раз Путин общался с лидерами думских фракций в октябре 2020 года.
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