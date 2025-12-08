В России названы игры, выманивающие деньги

«Основные манипулятивные механики, выявленные в играх: системы ограничений — энергия (жизни), которые заканчиваются в самый неподходящий момент, и таймеры их восстановления. FOMO (страх упустить выгоду) — временные события, акции с обратным отсчетом и эксклюзивные награды, которые исчезнут навсегда», — сказали в Роскачестве. Комментарий приводит «РИА Новости». Также тратить деньги вынуждает механизм усложнения уровней, когда для победы можно купить последние пару шагов. Эксперты также добавили, что существование бонусов при входе способно «подсадить» пользователя на зависимость от игры. В самом Роскачестве выступают за то, чтобы информировать граждан о подобных манипуляциях.