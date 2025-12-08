США меняют мировую тактику, которой придерживались десятилетиями: в чем суть их новой стратегии безопасности

США обновили стратегию национальной безопасности и теперь не воспринимают Россию как врага Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В декабре 2025 года администрация президента США Дональда Трампа обнародовала обновленную Стратегию национальной безопасности, которая представляет собой радикальный пересмотр американского подхода к миру. Этот 33-страничный документ не просто корректирует внешнеполитические приоритеты, но и содержит фундаментальную критику всего стратегического курса страны после окончания Холодной войны. Что из себя представляет документ и почему он перекликается с давнишними слова президента РФ Владимира Путина — в материале URA.RU.

США признали, что не могут самостоятельно поддерживать порядок в мире

Основной смысл документа заключается в стремлении отстраниться от обязательств, которые Вашингтон считает невыгодными, и перераспределить свои акценты. Центральное место занимает тезис о том, что времена, когда США, подобно Атланту, единолично поддерживали мировой порядок, прошли. Теперь от союзников и партнеров Штаты ожидают, что они возьмут на себя главную ответственность за безопасность своих регионов и внесут больший вклад в коллективную оборону.

Европу призвали самостоятельно брать ответственность

В отношении Европы стратегия носит жесткий и критичный характер. Одним из ключевых приоритетов объявлено «прекращение восприятия — и предотвращение реальности — НАТО как постоянно расширяющегося альянса». В документе задается вопрос о будущем альянса, указывая, что через несколько десятилетий некоторые его члены могут стать в большинстве неевропейскими, что изменит их взгляд на союз с США. Европейским странам предписано «твердо стоять на ногах» и взять на себя основную ответственность за собственную оборону, чтобы ни одна враждебная держава не доминировала в регионе.

Продолжение после рекламы

России уделено особое отношение: теперь она не противник

Особое внимание уделено отношениям с Россией и украинскому кризису. В отличие от предыдущих стратегий, РФ не названа в документе «противником» или «прямой угрозой», что в Москве расценили как позитивное изменение. Восстановление стратегической стабильности с Россией обозначено как одна из целей политики в Европе.

Главным интересом США объявлено скорейшее прекращение боевых действий на Украине путем переговоров для стабилизации экономик и предотвращения эскалации. При этом администрация Трампа прямо обвиняет европейских чиновников в том, что они возлагают нереалистичные надежды на конфликт и игнорируют стремление большинства европейцев к миру.

Однако Китай — по прежнему вызов

На другом фланге геополитики находится Азия. Китай, упомянутый в документе 21 раз, остается главным вызовом, но рассматривается в первую очередь в экономическом ключе. Вашингтон намерен «перебалансировать» экономические отношения с Пекином, восстановив собственную независимость. Приоритетом также названо сдерживание конфликта вокруг Тайваня, идеально — за счет военного превосходства, при сохранении традиционной политики несогласия с односторонним изменением статус-кво.

Внутренние аспекты безопасности в стратегии подняты до беспрецедентного уровня. Защита границ объявлена основополагающим элементом национальной безопасности, а эпохе массовой миграции, согласно документу, должен быть положен конец. Миграция впервые трактуется как экзистенциальная угроза, сравнимая с военным нападением, а антимиграционная политика становится условием партнерства с США. Документ также делает акцент на защите традиционных ценностей, свободы слова и необходимости укрепления «духовного и культурного здоровья» американской нации.

США спустя много лет критикуют «Холодную войну» и меняют приоритеты

Новая доктрина сознательно противопоставляет себя внешнеполитическому курсу всех предыдущих администраций, начиная с 1990-х годов. В ней жестко критикуется наследие «холодной войны»: прежние стратегии объявлены несостоятельными, поскольку, по мнению авторов, американские элиты ошибочно сделали разрушительную ставку на глобализм и взяли на себя непосильное глобальное бремя.

Стратегия знаменует возвращение к обновленной доктрине Монро — декларации принципов внешней политики США, провозглашенной еще президентом Джеймсом Монро в 1823 году. Согласно ней, западное полушарие провозглашается сферой жизненных интересов США, которые должны быть защищены от влияния внешних конкурентов.

Продолжение после рекламы

Американцы также перестанут навязывать политику Ближнему Востоку

В отношении Ближнего Востока заявлено, что эпоха его доминирования в американской внешней политике завершена, а США отказываются от навязывания реформ и «вечных войн» в регионе. Даже в разделе об Африке сделан акцент на переходе от насаждения либеральной идеологии к прагматичному сотрудничеству и инвестициям.

Документ перекликается с давней речью Путина

Обнародование документа вызвало на Западе комментарии о его удивительной перекличке с ключевыми тезисами, которые почти два десятилетия назад звучали из уст российского лидера. Как отмечает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, новая стратегия безопасности США стала ответом на выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.

Тогда российский президент подверг жесткой критике модель однополярного мира во главе с США, назвав ее неприемлемой. Центральное место в его речи занимала тема безопасности, в частности, неприемлемость расширения военных блоков (подразумевалось НАТО) к границам России при игнорировании ее законных интересов. Путин говорил о необходимости строить более справедливый и многополярный миропорядок, основанный на международном праве и принципе неделимой безопасности, где ни одно государство не укрепляло бы свою безопасность за счет других. Нынешняя американская стратегия, по наблюдениям западных аналитиков, фактически принимает некоторые из этих ключевых требований.

Реакция России на новую стратегию Штатов

В Кремле новую стратегию восприняли с осторожным оптимизмом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что документ существенно отличается от прежних установок, поскольку в нем учтена российская позиция по вопросу нерасширения НАТО, а также по недопущению военной конфронтации.