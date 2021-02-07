Заключенные записали ролик про вакцинацию от коронавируса Фото: канал ГУФСИН Свердловской области на YouTube

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские зеки записали ролик про вакцинацию от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Рэп-композицию сочинили осужденные из исправительной колонии №12 Нижнего Тагила.

«Спокойно раньше жили, беды никто не знал, пока с провинции Китая к нам вирус не попал. И разошелся очень быстро, буквально в каждый дом: передается просто — воздушно-капельным путем», — напоминают осужденные. Особенно зажигательным в песне получился припев: «Ты нам, ты нам помоги, „Спутник V“, „Спутник V“», — поется в припеве.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, над песней трудился тот же коллектив, что создал год назад рэп-композицию «Стоп COVID-19». Авторы композиции — Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка).

«У нас проводится много конкурсов, в том числе просветительских, поэтому и родился этот клип — чтобы люди не боялись вакцинации», — рассказал URA.RU руководитель пресс-службы свердловского ГУФСИН Александр Левченко. По его словам, сотрудникам колоний уже начали ставить прививки (провакцинировано несколько десятков человек), следующие на очереди — заключенные. «Мы ждем вакцину, как только получим — начнем прививать», — сказал Левченко.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские зеки сочинили рэп про коронавирус . Агентство рассказывало также о вспышках коронавируса в колониях соседнего региона — Курганской области.