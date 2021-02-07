07 февраля 2021
06 февраля 2021

Под Челябинском перекроют федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, жезл, дпс
Во вторник Троицкий тракт возле села Синеглазово «встанет» на полчаса Фото: Илья Московец © URA.RU

На выезде из Челябинска по федеральной трассе А-310 (Троицкий тракт) 9 февраля будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Управление дорог „Южный Урал“».

«С 22:00 до 23:30 вторника и с 00:00 до 01:30 среды, 10 февраля на 19-м километре федеральной автомобильной дороги А-310 близ села Синеглазово будет ограничена скорость транспортных средств. С 23:30 до 00:00 вторника, 9 февраля, движение будет полностью остановлено», — пояснили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что ограничения вводятся в связи с установкой надземного пешеходного перехода.

Автомобилистам рекомендуется учесть эти обстоятельства при планировании поездок. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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