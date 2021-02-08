Ученые назвали срок снятия всех ограничений в Москве и регионах

Проводить массовые мероприятия в Москве могут разрешить уже к лету Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве могут снять к лету. Таким прогнозом с URA.RU поделился бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев. На Урале отказ от многих ограничений также может скоро наступить, не исключил внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике в регионах УрФО Сергей Токарев.

«Предполагаю, что полностью проводить массовые мероприятия в Москве могут разрешить уже к лету. При этом частично ограничений нет уже и сейчас — заполняемость залов разрешена на 50%. А полностью снять запрет могут к лету», — сказал URA.RU Малышев.

Отказ от ограничений, введенных из-за COVID, анонсированный московскими властями, оправдан, считает эксперт. «Мы видим уверенное снижение заболеваемости, причем резкое снижение. В таких условиях можно отказываться от введенных мер. Но снятие ограничений не означает, что нужно снимать маски и начинать дышать друг на друга», — сказал Малышев. Он отметил, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции поможет избежать подъема заболеваемости весной.

Эпидобстановка в регионах Урала также не исключает скорого снятия ограничений, сказал URA.RU Токарев. Однако решение нельзя принимать, оглядываясь на столицу, подчеркнул он. «Ситуация в наших регионах довольна благоприятная — нельзя исключить скорого отказа от большинства ограничений. Но решение не должно приниматься под московский шаблон, власти каждого субъекта должны ориентироваться на свои показатели и действовать по ситуации», — пояснил Токарев. Он также напомнил россиянам о соблюдении санитарной безопасности, чтобы избежать будущих всплесков заболеваемости.

Обновлено в 15:35 (мск): URA.RU направило запросы в Минздрав РФ и Роспотребнадзор. На момент публикации материала ответы не поступили.

О скором отказе от мер, введенных из-за коронавируса, URA.RU ранее сообщал старейший вирусолог России Феликс Ершов. Еще в конце января ученый говорил, что ограничения будут сняты к лету и уверял, что пандемия пошла на спад.