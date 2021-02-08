Свердловская область получит деньги на важнейший дорожный проект

На строительство потратят 9 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область готовится получить 9 млрд рублей на завершение строительства ЕКАД. Необходимые документы поручил подготовить губернатор Евгений Куйвашев, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

«Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по оперативному и качественному проведению строительных работ на участке Екатеринбургской кольцевой автодороги, на которые Свердловская область получает дополнительно 9 миллиардов рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средствам в 2021—2023 годах будет достроен третий пусковой комплекс, который замкнет обход Екатеринбурга в кольцо, а также будет реконструирован один из участков дороги», — говорится в сообщении.

Закончить строительство планируется к 300-летию Екатеринбурга. Согласно документу, в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,1 миллиарда рублей. Общая протяженность строящегося III пускового комплекса ЕКАД вместе с развязкой составит 11,5 километра. Это финальный участок кольцевой автодороги.

Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет реконструкция старейшего участка ЕКАД — «Семь ключей — Большой Исток», соединяющего Челябинский тракт с Тюменским. Планируется построить 9,8 километра современной четырехполосной дороги с полным разделением встречных потоков.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил президента России Владимира Путина выделить региону из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на ускорение темпов строительства и реконструкции ЕКАДа. Глава государства в ходе совещания, которое транслировалось по федеральному каналу, позвонил министру транспорта РФ Евгению Дитриху и поручил ему рассмотреть предложение Куйвашева. Позже строительство ЕКАДа было включено в национальный план по восстановлению экономики страны.