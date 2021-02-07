В рядах пермских коммунистов раскол за полгода до выборов

Лидера пермских коммунистов Ксению Айтакову переизбрали на новый срок несмотря на раскол в партии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермское отделение КПРФ раскололось из-за протестов и попытки захватить власть в партии перед сентябрьскими выборами 2021 года. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Противостоять сразу двум командам враждебно настроенных однопартийцев пришлось первому секретарю крайкома партии Ксении Айтаковой.

«Два врага [бывший первый секретарь Свердловского райкома КПРФ Перми Сергей Андреянов и бывший лидер коми-пермяцких коммунистов Михаил Осокин] объединились против третьего [меня]», — рассказала URA.RU Айтакова. Она пояснила, что Осокин накануне регионального партийного съезда с ее подачи решением бюро партии был лишен руководящего статуса.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что раскол обострился из-за того, что Андреянов якобы лояльно относится к прошедшим несанкционированным митингам. «Осокин же — этот просто хотел захватить власть в партии, занять место Айтаковой», — рассказал URA.RU инсайдер. Впрочем, Айтакова говорит, что митинги никак не повлияли на решение по Андреянову. Ликвидация же самостоятельной ячейки партии в Коми-округе связана, по ее словам, с приведением всего к нормам устава. «Не может быть в одном регионе двух самостоятельных юрлиц», — пояснила Айтакова.

Осокин пояснил URA.RU, что никогда не стремился возглавить крайком партии, хотя, по его словам, такой вариант ему предлагали. Он уточнил, что конфликт разгорелся из-за того, что ему не нравится, как руководит партией Айтакова и ее приближенные. По его словам, эту позицию разделяют 320 человек из Коми-округа, но отдельные члены партии почему-то поменяли мнение после поездки в Москву. Связаться cАндреяновым не представилось возможным. Он не ответил на звонки корреспондента URA.RU.

В июне 2020 года перед съездом по определению кандидата в губернаторы Пермского края в рядах пермских коммунистов произошел аналогичный раскол. Тогда Андреянова, который также выступал против Айтаковой, не стали лишать позиций.