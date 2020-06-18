Пермская КПРФ раскололась из-за выборов губернатора

Лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова рискует лишиться своей должности Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

статья из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Среди пермских коммунистов разгорается скандал за два дня до региональной партийной конференции, где должен быть определен кандидат в губернаторы края. ЦК КПРФ решило, что на эту роль будет выдвинута первый секретарь Ксения Айтакова. Но некоторые местные партийцы не согласны: на место кандидата претендует петербургский коммунист с пермскими корнями Григорий Меньшиков.

По данным инсайдеров, Григорий Меньшиков заручился поддержкой некоторых пермских коммунистов — противников Айтаковой. В их числе — член краевого политбюро, экс-депутат регпарламента Владимир Гребенюк и активный член пермского отделения КПРФ Сергей Андреянов.

Пермские коммунисты 20 июня определятся со своим кандидатом в губернаторы Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вечером 17 июня произошел скандал с их участием. Перечисленные коммунисты собрались у здания крайкома партии, чтобы пообщаться с однопартийцами. Айтакова утверждает, что собралось не более пяти человек, другие источники называют цифру больше. Один из местных анонимных telegram-каналов опубликовал провокационный пост, назвав эту встречу попыткой провести партийную конференцию, которую якобы пыталась сорвать Айтакова. Сообщалось, что она вызвала в крайком полицию, чтобы помешать выдвижению Меньшикова и проведению конференции.

Сама Айтакова говорит, что конференцию никто не проводил, она ничего не срывала и полицию не вызывала. Но объясняться с силовиками ей все же пришлось — они начали проверку по факту поста в telegram-канале, и пригласили ее к себе 18 июня. «В Ленинском отделе полиции установили, что вызовов не поступало. Я подтвердила, что никого не вызывала», — рассказала URA.RU Айтакова. Но импровизированное собрание-встречу членов партии она назвала заговором и попыткой захвата власти.

В ЦК КПРФ хотят, чтобы Ксения Айтакова была кандидатом в губернаторы Пермского края Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппоненты Айтаковой говорят, что захвата власти и раскола в рядах коммунистов нет и таким образом они просто проводят встречи. «Есть просто противостояние. Есть кандидат в кандидаты Меньшиков, который встречается с местным активом. Он действует с разрешения краевого бюро комитета КПРФ», — сообщил URA.RU Сергей Андреянов. Он пояснил, что решение президиума ЦК КПРФ носит рекомендательный характер и окончательное решение о выдвижении того или иного кандидата остается за делегатами партийной конференции, которая состоится 20 июня.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, полагает, что за попыткой выдвинуть Меньшикова стоит желание сместить Айтакову с поста лидера местных коммунистов (возглавляет реготделение с 2017 года). «Это может быть выгодно [экс-лидеру фракции КПРФ в Заксобрании края Геннадию] Кузьмицкому, который хочет вернуть контроль над реготделением. Он, по всей видимости, хочет поставить Гребенюка», — рассказал URA.RU инсайдер. Геннадий Кузьмицкий это отрицает: «Мое имя еще не раз будут вспоминать по мере приближения к выборам 2021 года».

Айтакова полагает, что партийная опозиция пытается сместить ее с должности и обеспечить выгодные позиции на выборах в Госдуму и краевой парламент в 2021 году.

Андреянов же считает, что в региональном отделении партии просто появились альтернативные точки зрения и это нормально.

Федеральное руководство партии в курсе происходящего в регионе, но пока не видит необходимости вмешиваться в ситуацию. «Раскола в партии нет. Айтакова официально рекомендована. Есть попытки что-то изменить, но я уверен, что конференция поддержит Айтакову», — сообщил URA.RU заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Геннадий Кузьмицкий утверждает, что замрпед ЦК КПРФ Юрий Афонин всегда поддерживал Ксению Айтакову Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Григорий Меньшиков в беседе с корреспондентом URA.RU отказался комментировать сложившуюся ситуацию. А на вопрос, хочет ли он стать кандидатом в губернаторы Меньшиков ответил: «Все решат делегаты на конференции». Связаться с Гребенюком не удалось, на звонок URA.RU он не ответил.

Влиятельный пермский коммунист Геннадий Кузьмицкий говорит, что у Айтаковой много противников среди делегатов, которые считают ее слабым кандидатом. «Ксения Алексеевна не сможет пройти муниципальный фильтр, многие депутаты ее точно не поддержат. Если только не поступит соответствующая команда», — считает Кузьмицкий. Он оговаривается, что ничего не знает про Меньшикова, поэтому оценить его шансы не может.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября 2020 года. О желании принять в них участие изъявили действующий врио Дмитрий Махонин (самовыдвиженец), бизнесмен Александр Репин («Справедливая Россия») и Евгений Козлов («Патриоты России»).