Мэрия Челябинска сносит магазин депутата Госдумы

Депутат Госдумы Андрей Барышев может лишиться бизнес-актива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска через суд намерена отменить договор аренды земли с компанией ООО «Стимул», принадлежащей депутату Госдумы Андрею Барышеву. Фирма начала стройку магазина на месте автостоянки в Ленинском районе Челябинска. В мэрии считают, что здание построено незаконно, и требуют привести землю в первоначальное состояние, то есть снести объект. Соответствующее заседание пройдет 9 февраля в Арбитражном суде Челябинской области.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУиЗО) 4 декабря 2020 года обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Стимул“ с требованиями признать договор краткосрочной аренды земли недействительным», — указано в материалах суда. Кроме того, КУиЗО требует признать использование земли нецелевым и привести его в первоначальное состояние. В исковом заявлении указано, что с даты заключения договора, 29 августа 2018 года, здесь было начато строительство здания площадью застройки 21 516,9 квадратного метра со степенью готовности 10%.

«На этой территории в полном соответствии со всеми разрешительными документами было построено здание магазина с парковкой. Оно сдано в эксплуатацию, это подписано всеми городскими службами. Мэрии стоит не душить бизнес по личным или политическим мотивам, а рассматривать такие объекты с точки зрения пополнения налоговой казны, развития инфраструктуры и предоставления рабочих мест», — заявил URA.RU Барышев. В мэрию Челябинска отправлен запрос, ответ на него обещали предоставить позднее.

Ранее компании Барышева уже проигрывал суды мэрии Челябинска. 21 января ООО «Инфраинвест» КУиЗО Челябинска истребовал с фирмы депутата задолженность по арендной плате земли сумму порядка трех миллионов рублей. Аналогичный иск на сумму более 7,2 миллиона рублей в данный момент находится в производстве.