Жириновский назвал имя следующего президента России

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал себя следующим президентом РФ после Владимира Путина. Об этом он заявил в своем Instagram.
В Stories один из подписчиков спросил у Жириновского, кого он видит президентом РФ после Путина. «Себя», — написал лидер ЛДПР.
Президентские выборы в России должны состояться в 2024 году. В конце прошлого года Жириновский прогнозировал, что на пост президента РФ могут претендовать глава правительства страны Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет RT.
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