Жириновский назвал имя следующего президента России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Владимир Жириновский через Instagram ответил на вопросы электората ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал себя следующим президентом РФ после Владимира Путина. Об этом он заявил в своем Instagram.

В Stories один из подписчиков спросил у Жириновского, кого он видит президентом РФ после Путина. «Себя», — написал лидер ЛДПР.

Президентские выборы в России должны состояться в 2024 году. В конце прошлого года Жириновский прогнозировал, что на пост президента РФ могут претендовать глава правительства страны Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет RT.

Скрин: Stories, Instagram, zhirinovskiy

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...