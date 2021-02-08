В Свердловской области в конце 2020 года резко выросла смертность

В декабре 2020 года в регионе умерло 7 982 человека Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Смертность в Свердловской области в декабре 2020 года выросла на 71,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом говорится в данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, в декабре 2020 года в регионе умерло 7 982 человека, тогда как годом ранее (декабрь 2019 года) — 4 654 свердловчанина. В результате процент роста смертей показал 71,5%, что является рекордным для всех регионов УрФО. Так, например, в ХМАО-Югре рост смертности в декабре 2020 года по сравнению с позапрошлым годом составил 69,2%, на Ямале — 60%, в Челябинской области — 58,7%, в Курганской области — 51,4%, а в Тюменской области — 39,7%.

По данным ведомства, 1 703 свердловчанина умерло с диагнозом «коронавирус». Рождаемость оказалось выше на 5,7% — на свет появилось 3 825 младенцев, годом ранее — на 206 меньше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области в ноябре 2020 года было зарегистрировано рекордное число смертей из-за коронавируса. Число смертей также оказалось выше, чем в другие месяцы 2020 года.