08 февраля 2021

Минпромторг РФ начинает эксперимент с БАДами

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Сургут, аптека, лекарства, бад, витамины, фармацевтика
С 1 апреля Минпромторг предложит производителям маркировать БАДы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

С 1 апреля Минпромторг РФ планирует начать в экспериментальном порядке маркировать биологически активные добавки (БАД). Соответствующее постановление правительство опубликовано на портале правовой информации.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище», — цитирует документ ТАСС. Участвовать в правительственном эксперименте компании смогут на добровольной основе.

Ранее эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина в разговоре с URA.RU советовала опасаться рекламы биологически активных добавок, поскольку лекарственные препараты проходят серьезную проверку, а БАДы по законодательству не требуют клинических испытаний. Эксперт советовала перед покупкой нового средства посоветоваться с лечащим врачом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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