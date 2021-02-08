Минпромторг РФ начинает эксперимент с БАДами

С 1 апреля Минпромторг РФ планирует начать в экспериментальном порядке маркировать биологически активные добавки (БАД). Соответствующее постановление правительство опубликовано на портале правовой информации.
«Провести с 1 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище», — цитирует документ ТАСС. Участвовать в правительственном эксперименте компании смогут на добровольной основе.
Ранее эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина в разговоре с URA.RU советовала опасаться рекламы биологически активных добавок, поскольку лекарственные препараты проходят серьезную проверку, а БАДы по законодательству не требуют клинических испытаний. Эксперт советовала перед покупкой нового средства посоветоваться с лечащим врачом.
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