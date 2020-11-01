Ирина Булыгина посоветовала россиянам не покупать препараты по рекламе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Во время и после пандемии на рынке фармацевтики могут появиться препараты, которые будут продвигать, как спасение от коронавируса. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась эксперт фармацевтического рынка России, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина.

По словам собеседницы агентства, в первую очередь стоит опасаться биологически активных добавок (БАД), поскольку лекарственные препараты проходят серьезную проверку. «БАДы по законодательству не требуют клинических испытаний. Там совершенно другие деньги, и другие возможности. Но они и пишут, что это не лекарственные средства, а биологически активная добавка. Наверно кто-то подсуетится, и будет что-то делать, как сейчас многие пытаются в противовирусные включать, что и от коронавируса помогают, но это не более, чем рекламных ход», — поделилась Булыгина.

Провизор посоветовала россиянам не покупать препараты по рекламе. «Советоваться надо только с лечащим врачом. Покупать только то, что он вам назначает. Но, если врач советует очень много биологически активных добавок, я бы точно задумалась о советах этого врача. Рынок БАД в нашей стране безнадежно испорчен, с моей точки зрения», — отметила Булыгина.

Ранее в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом назвали препараты, которые бесплатно выдаются пациентам с COVID-19. В зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения заболевшим назначают Фавипиравир, Азитромицин, Амоксициллин, Левофлоксацин, Парацетамол и другие, передает RNS.