01 ноября 2020

Россиян предупредили о фейковых препаратах от коронавируса. Прогноз эксперта фармацевтического рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки. Екатеринбург, аптека, лекарства, от кашля, простуда, кашель
Ирина Булыгина посоветовала россиянам не покупать препараты по рекламе Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Во время и после пандемии на рынке фармацевтики могут появиться препараты, которые будут продвигать, как спасение от коронавируса. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась эксперт фармацевтического рынка России, провизор, бывший руководитель крупной аптечной сети Ирина Булыгина.

По словам собеседницы агентства, в первую очередь стоит опасаться биологически активных добавок (БАД), поскольку лекарственные препараты проходят серьезную проверку. «БАДы по законодательству не требуют клинических испытаний. Там совершенно другие деньги, и другие возможности. Но они и пишут, что это не лекарственные средства, а биологически активная добавка. Наверно кто-то подсуетится, и будет что-то делать, как сейчас многие пытаются в противовирусные включать, что и от коронавируса помогают, но это не более, чем рекламных ход», — поделилась Булыгина.

Провизор посоветовала россиянам не покупать препараты по рекламе. «Советоваться надо только с лечащим врачом. Покупать только то, что он вам назначает. Но, если врач советует очень много биологически активных добавок, я бы точно задумалась о советах этого врача. Рынок БАД в нашей стране безнадежно испорчен, с моей точки зрения», — отметила Булыгина.

Ранее в московском оперштабе по борьбе с коронавирусом назвали препараты, которые бесплатно выдаются пациентам с COVID-19. В зависимости от состояния, индивидуальных особенностей и выбранного курса лечения заболевшим назначают Фавипиравир, Азитромицин, Амоксициллин, Левофлоксацин, Парацетамол и другие, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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