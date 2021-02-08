Глава Минобрнауки пояснил, станет ли прививка допуском к сессии

Со студентов не будут требовать справок о прививках от коронавируса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студентам не будут отказывать в допуске к сессии, если у них нет прививки от коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Фальков подчеркнул, что у всех студентов и преподавателей высших учебных заведений должна быть возможность сделать прививку от коронавируса, однако ее отсутствие не может стать препятствием для сдачи сессии. «Задача любого университета — дать студенту самые современные знания. Важно обеспечить качество и контроль усвоения этих знаний. И только за это студента можно не допустить к сессии или отчислить. Только это должно быть в фокусе университета», -заявил министр в эфире «Вестей».

По словам Фалькова, главный принцип вакцинации, в том числе и для студентов — добровольность. Он не исключил, что университеты могут открыть в своих стенах прививочный пункт. «Если в этом есть необходимость, университеты всегда идут навстречу», — подчеркнул чиновник.

Ранее Валерий Фальков заявил, что в первых числах марта подавляющее большинство вузов откажутся от дистанционного обучения и перейдут к очной форме, пишет RT. По мнению министра, вузы справились с «удаленкой» по-разному, но оценивать уровень знаний студентов сразу после выхода на очные занятия в министерстве не планируют, добавляет «Национальная служба новостей». Фальков считает, что вузам еще потребуется корректировка учебных планов и дополнительные курсы, чтобы устранить возникшие за время дистанционного обучения пробелы.