08 февраля 2021

Владелец автосалонов: в РФ могут перестать завозить иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон «Мерседес-Бенц» в УралАвтоХаус. Екатеринбург, автосалон, мерседес бенц, mercedes-benz
Иномарки значительно вырастут в цене после введения нового утилизационного сбора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Минпромторге РФ предложили повысить утилизационный сбор на автомобили в третий раз. Участники рынка предупреждают, что могут отказаться от продажи иномарок в России.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов, указано, что применяемый к базовой ставке коэффициент повысится на 25%. Это значит, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль заявил, что после повышения утилизационного сбора цены на автомобили в конечном счете скажутся на покупателе. «Прежде всего цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — предупреждает Мигаль. Он не исключает, что модельные ряды представленных сейчас авто существенно сократятся. «Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин», — отметил собеседник газеты.

В Минпромторге между тем отмечают, что повышение коэффициента по утильсбору позволит продолжить реализацию программ стимулирования спроса на автомобили: льготное автокредитование, льготный лизинг, а также скидки на газомоторную технику.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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