08 февраля 2021
07 февраля 2021

В Челябинске в -33 градуса десятки домов остались без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Люди оказались без отопления в -30 градусов мороза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Советском районе Челябинска, в поселке АМЗ без отопления остались жильцы 41 дома, а также школа и несколько детских садов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В связи с аварией на теплотрассе 9 февраля в 4:00 отключено отопление и ГВС в 41 жилом доме и девяти социальных объектах в Советском районе (АМЗ). В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. На место выехал начальник УЖКХ Александр Кочерещенко и директор МУП ЧКТС Роман Шершнев», — сообщили в пресс-службе. Работы планируется завершить к 12 часам дня.

Отключение коснулось пяти детских садов, а также школу №105. Также без тепла остались пациенты стационара на Днепропетровской, 11.

По данным МЧС, температура воздуха ночью опускалась до -33 градусов. Днем ожидается до -23 с порывистым ветром 15-20 м/с.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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