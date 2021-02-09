Курганцы жалуются, что дважды платят за проезд в автобусе

По словам представителя перевозчика, двойных списаний за проезд в автобусе не бывает (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана жалуются, что им пришлось дважды оплатить проезд в автобусе. Об этом они сообщили в соцсетях.

«Когда по карте едешь, деньги снимают по два раза, хотя в автобусе уже снятие произошло, второе происходит дома», — написал анонимный пользователь в группе «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что у него так списали средства на автобусе перевозчика «Попутчик+». Горожанин добавил, что в чеке получателем была указана пермская организация.

Несколько жителей Кургана рассказали в комментариях о подобных случаях. «Мне после такого пришлось карту менять», — добавила одна из пользовательниц. Читатель URA.RU сообщил, что в приложении банка у него отобразилось двойное списание, однако со счета дополнительные средства не списали.

«Транспортным управлением данная информация доведена до перевозчиков», — ответили URA.RU в мэрии Кургана. «Двойных списаний не бывает, потому что система такого не позволит», — пояснил URA.RU представитель перевозчика «Попутчик+». В компании ответили, что при оплате может дополнительно списаться только долг за прошлый проезд, если тогда у клиента не было денег на карте, но поездка засчиталась. Представитель организации добавил, что пермский оператор выступает в качестве посредника компании, а оплата идет только в Курган.